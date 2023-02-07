5 قرارات عاجلة من «الأعلى للإعلام»: إبلاغ النيابة وسحب تراخيص القنوات الرياضية المخالفة

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر اجتماعاً عاجلاً اليوم، لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي والقنوات والبرامج الرياضية واتخاذ قرارات عاجلة لضبط الإعلام الرياضي وفقًا للقانون.

قرارات المجلس الأعلى للإعلام

واتخذ مجلس المجلس الأعلى للإعلام في اجتماعه عددًا من القرارات التي من هدفها ضبط الإعلام الرياضي، إذ قرر سحب تراخيص القنوات التي تتجاوز القانون، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية وسيتمّ إرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.

سحب تراخيص القنوات المخالفة

كما دعا المجلس الأعلى للإعلام، نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك التجاوزات، مطالبا القنوات بالتوقف الفوري عما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

وأكّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنَّه لا يستهدف شخص بعينه أو نادي بعينه ولكن يدعو لعدم إثارة الكراهية.

ودعا الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نقابتي الصحفيين والإعلاميين واتحاد الكرة، بالتنسيق مع المجلس لإصدار ميثاق شرف رياضي لمواجهة ومكافحة ما يحدث في الإعلام الرياضي، مؤكّدًا أنَّه أرسل جميع التجاوزات إلى مكتب النائب العام.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّ جميع أعضاء المجلس اجتمعوا، لدراسة ما يحدث في الإعلام الرياضي من تجاوزات تمّ رصدها، مؤكّدًا الاستمرار في بحث التجاوزات خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين وبحضور الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنَّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تدخل لبحث التجاوزات، بعد فقد الأمل في تسويتها داخل الوسط الرياضي.

الإعلام الرياضي

وشدد «جبر»، على أنَّ المجلس سيتخذ قرارات عاجلة ضد أي تجاوزات في القنوات الفضائية، لافتًا أنَّ القرارات قد تصل إلى سحب التراخيص من الفضائيات التي تتجاوز.

ويمكن إجمال قرارات المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة التجاوزات في الإعلام الرياضي كالتالي:

‏1- سحب تراخيص القنوات التي تتجاوز القانون.

‏2- إبلاغ النائب العام ضد الكتائب الإلكترونية.

‏3- دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك التجاوزات.

‏4- مطالبة القنوات بالتوقف الفوري عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

‏5- المجلس الأعلى للإعلام لا يستهدف شخص بعينه أو نادي بعينه ولكن يدعو لعدم إثارة الكراهية.