«الأعلى للإعلام» ينعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق: فقدنا رمزا وطنيا متميزا

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل ومحبيه؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين ويسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جهد وعطاء في خدمة الوطن

وقال المجلس، إن مصر فقدت رمزا وطنيا متميزا، طالما بذل الكثير من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن خلال جميع المناصب التي تولاها، كما كان دائما أهلا للثقة وتحمل المسؤولية ونموذجا للعطاء والتفاني.

إسهامات في سبيل رفعة الوطن

وأضاف أن مصر وشعبها لن ينسوا ما قدمه الراحل من إسهامات في سبيل رفعة الوطن، إذ كان رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى حينما تولى مسؤولية رئاسة الوزراء في واحدة من أدق الفترات التي مرت بها مصر.