جنايات شبرا تستدل الستار على 3 جرائم وتقضي بإعدام مرتكبيها

أسدلت محكمة جنايات شبرا الستار على 3 جرائم قتل وتعد شهدتها مدينة الخصوص، إذ قضت بالإعدام على متهم قتل زوجته، وثان تعدى على فتاة، وثالث أنهى حياة أمين شرطة، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

وصدرت الأحكام في جنايات شبرا برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

تفاصيل قتل أمين شرطة الخصوص

وكشفت تفاصيل الوقائع، أنه في وقت سابق بالخصوص قام المتهمان «رضا ا إ»، 36 سنة، عاطل، و«سيد س ا»، 29 سنة، عاطل، بالقتل العمد للمجني عليه محمد علي صابر علي، أمين شرطة، مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك الجرم، وما إن ظفرا به حتى توجه المتهم الأول نحوه مستخدماً السيارة قيادته، والتى تحمل لوحات معدنية أرقام «رع ط 9716»، وقام بالاصطدام به أكثر من مرة فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره للهرب عقب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين تعديا على الموظفين العمومين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، ونتج عن ذلك الفعل وفاة المجنى عليه الأخير على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهمين أحرزا جوهراً مخدر الحشيش، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

تفاصيل مقتل زوجة الخصوص

وفي الواقعة الثانية تبين أن المتهم «منصور ص م»، 29 سنة، عامل بمطعم، ومقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها آية علي محمود عامر، زوجته، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، لسبق الخلافات بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض وأدوات، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات بمواضع متفرقة يجسدها، قاصدا قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

تفاصيل التعدي على فتاة الخصوص

وفي الواقعة الثالثة، جرى اتهام عامل بالتعدي على ابنة زوجته في غياب والدتها أثناء إقامتها معه بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم «فريد ع م»، 39 سنة، عامل، اعتدى على المجني عليها «م وح»، 18 سنة، طالبة، واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليها، والتي أكدت أنها حال إقامتها مع المتهم بذات المسكن كونه زوج والدتها تم الاعتداء عليها، وكان ذلك مرات عديدة.