سقوط أمطار غزيرة على كفر الشيخ والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية السيئة، لليوم الثالث على التوالي، إذ انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن معدلاتها الطبيعية، لتُسجل العظمى نحو 16 درجة مئوية، مع وجود غيوم كثيفة تسببت في سقوط أمطار تتراوح شدتها من متوسطة إلى غزيرة.

تأثر حركة البيع والشراء

والتزم الأهالي المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة، والبرودة الشديدة، وتأثرت حركة البيع والشراء، كما اضطرت عدد من المحال للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن.

رفع مياه الأمطار

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بسياراتها ومعداتها للتخلص من تجمعات المياه في شوارع المراكز والمدن والقرى، والتي جاءت بسبب سقوط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة.

رفع حالة الطوارئ بكفر الشيخ

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والقري والأحياء، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

مواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية

وكلف «نور الدين»، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولاً بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.