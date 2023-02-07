«الأعلى للإعلام»: دعوة نقابة الصحفيين ولجان برلمانية لاجتماع بشأن الفضائيات

قالت قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة التجاوزات التي تصدر من بعض القنوات الفضائية، إذ طالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام القنوات بالتوقف الفوري عما يتمّ بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر اجتماعاً عاجلاً اليوم، لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي والقنوات والبرامج الرياضية واتخاذ قرارات عاجلة لضبط الإعلام الرياضي وفقًا للقانون.