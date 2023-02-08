أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق التجارية اليوم.. الكيلو يبدأ من 60 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخصوصا أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق والمحلات التجارية، إذ أنها تعد من أهم مصادر الحصول على البروتينات التي يحتاج إليها الجسم.

وتهتم «الوطن»، على مدار 24 ساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير في الأسواق التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 65 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و76 جنيها.

- بلغ سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء الأمهات، في المزرعة اليوم لتصل إلى نحو 59 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك بنحو 60 جنيها.

- كما جاء سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم في المزرعة اليوم ليصل إلى نحو 78 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة، نحو 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 76 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي الأبيض اليوم إلى نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك إلى 80 جنيها.

- ووصل سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي، بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها للكيلو، ويصل سعره في المحال إلى 85 جنيها.

أسعار البط اليوم

- جاء سعر كيلو البط المسكوفي اليوم ليصل إلى نحو 70 جنيها، كما جاء سعره للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- فيما بلغ سعر كيلو البط البلدي اليوم، نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- كما وصل سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وجاء سعر البط المولار، اليوم نحو 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.