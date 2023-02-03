أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك في الأسواق.. الكيلو بـ60 جنيها

على مدار الفترة القليلة الماضية، ازداد اهتمام الكثير من المواطنين بأسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية المختلفة، وخصوصا ربات البيوت اللاتي يحرصن على شراء ما يحتاج إليه المنزل من طعام يحتوي على عناصر غذائية مهمة ومفيدة للأطفال، ومن أهم تلك العناصر الغذائية البروتينات التي يحتاج إليها الجسم.

وتسعى «الوطن»، إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 65 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و76 جنيها.

- ووصل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء الأمهات، في المزرعة اليوم لتصل إلى نحو 59 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك بنحو 60 جنيها.

- وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم في المزرعة اليوم نحو 78 جنيهًا، فيما بصل سعرها للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

- فيما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة، نحو 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 76 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- جاء سعر كيلو البط المسكوفيي اليوم ليصل إلى نحو 70 جنيها، كما جاء سعره للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- فيما بلغ سعر كيلو البط البلدي اليوم، نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- كما وصل سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وجاء سعر البط المولار، اليوم نحو 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي الأبيض اليوم إلى نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك إلى 80 جنيها.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي، بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها للكيلو، ويصل سعره في المحال إلى 85 جنيها.