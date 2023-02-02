أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك في الأسواق.. الكيلو بـ65 جنيها

تهتم ربات البيوت بمعرفة أسعار الفراخ البيضاء، بشكل يومي، حرصا منهن على شراء ما يحتاجن إليه من طعام يحتوي على البروتينات بسعر أقل من اللحوم الحمراء، كما يحرصن على إطعام أطفالهن بالعناصر الغذائية المهمة، من بينها الفراخ البيضاء.

وتسعى «الوطن»، بشكل يومي على تقديم وتوفير ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق التجارية والمحلات، وفق ما أعلنته الغرفة التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 65 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و76 جنيها.

- وبلغت أسعار الفراخ البيضاء الأمهات، في المزرعة اليوم لتصل إلى نحو 59 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك بنحو 60 جنيها.

- كما بلغت أسعار الفراخ البلدي، اليوم في المزرعة اليوم نحو 78 جنيهًا، فيما بصل سعرها للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة، نحو 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 76 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- ووصل سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي الأبيض اليوم إلى نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك إلى 80 جنيها.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي، بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها للكيلو، ويصل سعره في المحال إلى 85 جنيها.

أسعار البط اليوم

- وبالنسبة لأسعار البط اليوم، فوصل سعر الكيلو الواحد من البط المسكوفي اليوم إلى نحو 70 جنيها، كما جاء سعره للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- فيما وصل سعر الكيلو الواحد من البط البلدي اليوم، إلى نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- كما بلغ سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وجاء سعر البط المولار، اليوم نحو 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.