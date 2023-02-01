أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء.. تبدأ من 65 جنيها للكيلو

يهتم المواطنون بمحافظات مصر بمعرفة أسعار الفراخ، سواء الأبيض أو الساسو أو البلدى أو الدجاج الأمهات، التي تعد وجبة رئيسية بمعظم المنازل المصرية، في بورصة الدواجن والتي تحدد السعر الرئيسي للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في المحافظات وفقا لبوابة الأسعار المحلية، حيث حددت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء متوسط سعر الدجاج بـ74 جنيها للكيلو للدجاج الأبيض و81 جنيها للدواجن البلدي للكيلو و65 جنيها للدجاج الأمهات للكيلو و70 جنيها للدجاج الساسو للكيلو.

بينما كان أقل سعر للدجاج الطازج اليوم الأربعاء، 65 جنيها للكيلو بمحافظة الأقصر للدجاج الأبيض و50 جنيها للأمهات، وأعلى سعر للفراخ بمحافظة الوادي الجديد بـ80 جنيها للكيلو، للدجاج الأبيض و78 جنيها للأمهات.

سعر الدجاج البلدي اليوم

بينما سعر الدجاج البلدي بمحافظة الأقصر 70 جنيها للكيلو، و62 جنيها للدجاج الساسو، بينما كان أعلى سعر للفراخ البلدي بمحافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد بسعر 88 جنيها للكيلو و80 جنيها للدجاج الساسو للكيلو.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أن أسعار الفراخ تختلف من محافظة لأخرى، وفقا لعدة أسباب أهمها الإنتاج والنقل والتوزيع، حيث أن المحافظات المنتجة تقل الأسعار بها بينما تزداد التكلفة بالمحافظات البعيدة، لزيادة تكلفة النقل والتوزيع، فضلا عن حساب الإقبال على الدواجن.