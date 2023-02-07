تجنب السير على كورنيش الإسكندرية: رياح شديدة وارتفاع الموج 5 أمتار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع أمواج البحر على كورنيش الإسكندرية خلال تلك الآونة حيث وصل ارتفاع الأمواج أمس إلى 6 أمتار واليوم 5 أمتار، بالإضافة إلى شدة الرياح التي وصلت إلى 80 كيلو متر في الساعة من حيث السرعة الشديدة، وهو الأمر الذي بدأ أمس واستمر اليوم ومتوقع استمراره غدا أيضا في ظل منخفض البحر المتوسط.

صعوبة الحركة على كورنيش الإسكندرية بسبب شدة الرياح

ورصدت عدسة «الوطن» صعوبة الحركة على كورنيش الإسكندرية بسبب شدة الرياح التي وصلت إلى 80 كيلو متر في الساعة بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج التي تجاوز الصخور الخاصة بمشروع حماية الشواطئ ووصل إلى رصيف الكورنيش حيث يسير المارة.

تحذير من السير على كورنيش الإسكندرية

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها من تجنب السير على كورنيش الإسكندرية خلال تلك الأيام بسبب الطقس المتقلب بالإضافة إلى ضرورة توخي الحذر عند السير على الكورنيش، مع تجنب النزول من المنزل بشكل عام إلا في حالة الضرورة.

ومنعت محافظة الإسكندرية السير على أجزاء من كورنيش الإسكندرية، ووضعت شريط أصفر وعلامات إرشادية بنطاق المنطقة المتضررة لتنبيه المواطنين باتخاذ الحذر وعدم السير في تلك المنطقة المحددة حفاظا على سلامتهم، مع النصح بتجنب السير على الكورنيش بشكل عام خلال فترة المنخفض الجوي.