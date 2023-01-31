سقوط لوحة إعلانية على كورنيش الإسكندرية بسبب شدة رياح نوة الكرم

سقطت لوحة إعلانية كبيرة الحجم على طريق الكورنيش، في نطاق منطقة سيدى بشر، التابعة لحي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، وذلك ضمن تداعيات نوة الكرم القوية المصحوبة برياح شديدة تتجاوز سرعتها 30 كيلومتر فى الساعة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارًا من اللواء عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بسقوط عدد من اللوحات الإعلانية أبرزها لوحة كبرى على طريق الكورنيش بمنطقة سيدى بسبب قوة الرياح بالتزامن مع اليوم الثاني من نوة الكرم.

تفاصيل سقوط لوحة إعلانية

وانتقل اللواء عبدالله سحلول، رئيس الحي، رفقة الأجهزة المعنية وإدارة للتدخل السريع بالحي، إلى موقع الحادث وذلك للتعامل مع الآثار الناجمة عن الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

وجرى رفع اللوحة الإعلانية بمعرفة رجال حي أول المنتزه واتخاذ اللازم بعد فصل الكهرباء عن عامود الإنارة مع استمرار متابعة تداعيات نوة الكرم التي ضربت الإسكندرية مساء أمس ومتوقع استمرارها لمدة أسبوع.

طوارئ في الإسكندرية بسبب نوة الكرم

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه جميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التواجد الميداني بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بعروس البحر الأبيض المتوسط للتعامل مع الآثار الناجمة عن طقس الإسكندرية اليوم وما يتبعه من هطول الأمطار المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة.