أجواء احتفالية على كورنيش الإسكندرية مع بداية العام الجديد 2023 (صور)

عاشت الإسكندرية مساء أمس السبت حتى فجر اليوم الأحد، أجواء كرنفالية واحتفالية في المولات الكبرى وكورنيش الإسكندرية، حيث أجواء رأس السنة الميلادية واحتفالات الكريسماس، عبر ديكورات متعددة الأشكال على طراز شجر الكريسماس وبابا نويل، ما شجع المواطنين على الذهاب إلى تلك الأماكن للاحتفال ببدء عام جديد.

وشهدت المطاعم من نطاق مجمع مطاعم منطقة جليم حتى مجمع مطاعم شهير في منطقة سيدي جابر، توافد الآلاف من المواطنين خلال ليلة رأس السنة وحتى الساعات الأولى من العام الجديد 2023 كأكثر الأماكن إقبالا على كورنيش الإسكندرية، بينما تصدرت تجمعات منطقة جرين بلازا أبرز الأماكن الداخلية في عروس البحر الابيض المتوسط.

نسبة إشغال 90% في الإسكندرية بسبب رأس السنة

وقال عبدالوهاب محمد، مدير عام وزارة السياحة في الإسكندرية، إن نسبة اشغالات الفنادق في الإسكندرية بلغت 90% مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، وذلك نتيجة السماح بإقامة حفلات في قاعات مغلقة هذا العام منذ جائحة كورونا الماضية.

واضاف مدير عام وزارة السياحة في الإسكندرية، ل«الوطن»، أن أسعار الليلة تبدأ من 300 جنيه في فنادق الإسكندرية خلال احتفالات الكريسماس 2023.

ازدحام مطاعم الإسكندرية في ليلة رأس السنة

وأكد أن المطاعم والمولات الكبرى كانت خيارا لطيفا وبسيطا لأغلب المواطنين لأن قيمة دخولها بسيطة، حيث يبدأ الـ«منيمم تشارج» من 200 جنيه، لافتا إلى أن الإسكندرية عادت لتتصدر المشهد مرة أخرى في ليالي رأس السنة.