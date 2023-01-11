إخماد حريق سيارة على كورنيش الإسكندرية دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، على حريق التهم سيارة أثناء مرورها عند تقاطع شارع سوتر مع طريق الكورنيش، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بنشوب حريق أمام أرض كوته التابعة لنطاق حي وسط، وتسبب في توقف الحركة المرورية جزئيا قبل أن يتم رفع آثار الحريق وتيسير حركة المرور.

تفاصيل حريق سيارة على كورنيش الإسكندرية

وبانتقال قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين حريق سيارة فتم فرض سياج تأميني لحماية المارة لحين السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها لعدم امتدادها إلى باقي السيارات المارة.

ووفقًا لشهود عيان فقد أسفر الحريق عن حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة التي اشتعلت فيها النيران إثر حدوث ماس في دائرتها الكهربائية وذلك أثناء سيرها، دون وقوع إصابات حيث هرع قائدها منها فور اندلاع الحريق.

تم رفع أثار الحريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر إداري بالواقعة تميدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

في سياق آخر، شهدت منطقة بحرى بالإسكندرية سقوط أجزاء من عقار دون إصابات او وفيات ، وتوجهت الحماية المدنية لمكان الحادث وتم وضع كردون حديدى حول العقار لمنع مرور المواطنين.

وتوجهت سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث وبالمعاينة تبين سقوط سقف عقار قديم دون حدوث أي إصابات من المواطنين وتم اتخاذ اللازم وابلاغ الجهات التنفيذية والحي.