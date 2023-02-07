أصعب 48 ساعة في حياة باسم ياخور.. وفاة عائلة صديقه في زلزال سوريا بعد دفن والده

خلال 48 ساعة، عاش الفنان السوري باسم ياخور فترة صعبة، بسبب الأحداث الحزينة التي مر بها، كانت البداية عندما توفي والده بشكل مفاجئ، ثم وفاة عائلة صديقه إثر الزلزال المؤلم الذي حدث في البلدان العربية .

حزن وفقدان

برسالة يملأها الحزن، أعلن الفنان باسم ياخور وفاة والده منذ أيام، قائلاً «وداعًا أبي، رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة، ما يعزي قلبي هو أنّنا تحدثنا كثيرًا، وأخبرتني أشياء لم تخبرني إياها أبدًا عنك وعني.. ابتسمنا ونظرنا في أعين بعضنا طويلا بصمت».

باسم ياخور يعلن وفاة عائلة صديقة في الزلزال

ثم تعرض الفنان باسم ياخور لحادث مؤسف آخر، حيث حرص على مواساة صديقه الذي فقد والديه إثر الزلزال المؤلم الذي حدث في البلدان العربية فجر الإثنين الماضي، حيث أنه صديقه كان من أكثر المساندين له بعد وفاة والده .

وقال باسم ياخور وقتها، «لطفك يارب في بلدنا لا يتوقف الألم والحزن، كل العزاء لصديقي تمام س الذي كان يساندني ويقف إلى جانبي في وفاة والدي على الفاجعة التي ألمت به وفقد والديه في انهيار مبناهم في اللاذقية، ربي يرحمهم ويسكنهم فسيح جنات».