أماكن سياحية في القاهرة تستقبل الزوار بـالمجان.. فسحة «على قد الإيد»

تصنف القاهرة، ضمن أبرز المحافظات، المليئة بالأماكن السياحية والترفيهية الشهيرة، حيث تضم عددا كبيرا من المناطق الجاذبة للسياح، التي تشاهد إقبالا ملحوظا لقضاء الإجازة، إذ يبحث الزوار عن أبرز الأماكن، للاستمتاع بالوقت فيها، وأن يكون السعر «على قد الإيد»، حسب وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للاستعلامات.

المتحف المصري

المتحف المصري، من أهم المناطق السياحية التي يقبل عليها المواطنين، كما أنه من أكبر المتاحف في القاهرة، من حيث المساحة والمقتنيات، إذ يضم ما يقرب من 150 ألف قطعة أثرية من العصر الفرعوني والروماني واليوناني، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

قلعة صلاح الدين الأيوبي

تعد قلعة صلاح الدين الأيوبي، من أكثر الأماكن جذبا للسياح والمصريين من مختلف المحافظات، كما أنها تتميز بالتصميم الإسلامي بالمآذن والقباب الفضية، التي يعود تاريخها لعصر الدولة الأيوبية، وتضم القلعة 3 مساجد رئيسية، هي: الناصر محمد بن قلاوون، وسليمان باشا، ومحمد علي، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد.

الكنيسة المعلقة

الكنيسة المعلقة، من أشهر معالم السياحة الدينية في مصر، وأهمها جذبا للزيارات العربية والأجنبية، كما أنها تعد من أقدم الكنائس في القاهرة، وأطلق عليها البعض اسم كنيسة «مريم العذراء»، ولا تقتصر زياراتها فقط على الإخوة المسيحين، بل يتردد عليها زوار من مختلف الأديان، لمشاهدة تصميمها المميز، والدخول إليها بالمجان.

شارع المعز

يقع شارع المعز، يقع في قلب القاهرة الفاطمية، ويعد من أفضل المواقع السياحية التي تعود للعصر الفاطمي، كما أنه من أهم أماكن الخروج في القاهرة، نظرا لوجود المباني الأثرية الإسلامية وتصميماتها المميزة، ويتردد عليها الزوار من كل أنحاء العالم، فضلا عن سكان المحافظات، والدخول إليه بالمجان.

متحف الفن الإسلامي

يمثل متحف الفن الإسلامي، أحد أهم المعالم السياحية في القاهرة، كما أنه يعد من أكبر المتاحف الإسلامية في العالم، التي تحاكي الحكم الإسلامي لمصر، فضلا عن تصميمه المعماري الذي يجذب الأنظار إليه، فإنه يحاكي التاريخ الإسلامي، ويضم آلاف التحف الفنية من العصر الإسلامي، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات للفرد.