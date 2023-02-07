6 أماكن بالجيزة لقضاء الإجازة تبدأ من 5 جنيهات.. فسحة على «قد الإيد»

تعد محافظة الجيزة، من أهم مدن مصر، خاصة أنها اكتسبت مكانة متميزة منذ القدم، وذلك يعود إلى قربها من النيل، كما أنّها تعد أجمل مدن مصر السياحية، فهي واحدة من أكبر وجهات الجذب السياحي، لما تضمه من معالم أثرية فريدة، ويبحث الزوار عن أبرز الأماكن التي يتم الاستمتاع من خلالها والسعر على «قد الإيد»، بحسب وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للاستعلامات.

الأهرامات من عجائب الدنيا

الأهرامات هى من عجائب الدنيا السبع التي ما زالت باقية حتى الآن تبهر الزوار بتكنيك صنعها الغريب والمدهش، ويعد هرم خوفو أضخم بناء على وجه الأرض حيث يصل ارتفاع ظله 148 مترًا، وهي عبارة عن مقابر ملوك الأسرة الرابعة في عصر الفراعنة.

وبُنيت الأهرامات الـ3 الخاصة بالملوك «خوفو وخفرع ومنكاورع» من الحجر الجيري، والجرانيت الأسواني، ومما لا يعرفه البعض أن مادة الحجر الجيري قد تصبح عاكسة لأشعة الشمس، ما يجعل شكل الهرم كأنه مرآة يضئ أكثر في أنظار زواره.

وبُني هرم خوفو عام 2560 قبل الميلاد، وبعد وفاته قرر ابنه خفرع وهو رابع ملك في الأسرة الرابعة، أنّ يقوم ببناء هرم هو الآخر كمقبرة، ويبلغ ارتفاع هرم خفرع 136 مترًا، أما هرم منكاورع يبلغ ارتفاعه نحو 63 مترًا، ويبلغ سعر تذكرة الدخول نحو 20 جنيهًا للفرد.

هرم سقارة

يُمثل هرم سقارة بالنسبة للمعمارين والمهندسيين على مستوى العالم، ثورة معمارية لا يمكن أن تتكرر خصوصًا في مجال الدفن الملكي، ويطلق على هرم سقارة الكثير من الأسماء في مجال التاريخ، فأحيانا يتم تسميته باسم «زوسر»، وأحيانا يتم تسميته «الهرم المدرج»، وهو أقدم من أهرامات الجيزة، فقد بُني في عهد الأسرة الثالثة في ظل حكم الفراعنة، ويعد المهندس إيمحتب صاحب فكرة بنائه بشكلٍ مدرج، حيث يتكون من 6 مصاطب، واستغرق بناؤه نحو 20 عامًا، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات للفرد.

متحف مركب الشمس

بينما متحف مركب الشمس «مركب خوفو»، قد أقيم المتحف في المكان ذاته، الذي اكتُشف المركب فيه لأول مرة عام 1954 فوق واحدة من الحفرات الخمس المحفورة في الصخر والمحيطة بهرم خوفو من جهة الجنوب، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات للفرد.

حديقة الحيوانات

قبل إنشائها كانت الحديقة في الأساس جزءًا من حدائق سراي الجيزة، وهدفها إمداد الحدائق الخاصة بملوك مصر وقتها بالأشجار، وهى تمثل أقدم حدائق الحيوان في مصر والشرق الأوسط.

وبُنيت الحديقة في عهد الخديوي إسماعيل في أواخر القرن 19، وبالتحديد عام 1891، وتضم الحديقة إلى جانب الحيوانات المتنوعة، أنشطة ترفيهية خاصة بالأطفال، فضلا عن المناظر الطبيعية كالشلالات والبحيرات صناعية.

وهناك المتحف الذي يستعرض مجموعة نادرة لحيوانات وطيور تم تحنيطها، وكان أول اسم لها هو «جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا»، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد.

حديقة الأرومان

وحديقة الأورمان، التي واحدة من أكبر الحدائق النباتية بمساحتها التي تصل إلى 29 فدان مزروعة بأجمل أنواع الأشجار المُزهرة والشجيرات وأشجار النخيل التي يصل عددها إلى 600 نوع نباتي مُختلف، بحسب التصنيف العالمي لها، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات للفرد.

حديقة الأسماك

حديقة الأسماك، التي تعد من الأماكن التي يرغب المواطنين في زيارتها، نظرا لتصميمها المعماري، الذي يُشبه خياشيم وزعانف الأسماك، كما يوجد تجاويف وكهوف حجرية ملونة من الطين الأسواني مخلوط بمواد بناء أخرى ليُعطي إحساس ومظهر الشعاب المرجانية الحقيقية خاصةً تحت تأثير وحدات الإضاءة وتخلل صوت الهواء بينها كصوت تلاطم أمواج البحر، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد.