أماكن للزيارة في «دمياط» خلال الإجازة بـ5 جنيهات.. فسحة «على قد الإيد»

تتميز محافظة دمياط بالعديد من الوجهات الترفيهية والسياحية، التي يمكن زيارتها خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، ومنها مدينة رأس البر السياحية ومصيفها، والتي تقع في أقصى شمال مصر، وبعدها بـ15 كم يصب فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط.

وتستعرض «الوطن» ضمن سلسلة حملة «فسحة على قد الإيد»، أبرز الأماكن السياحية والترفيهية التي يمكن زيارتها في محافظة دمياط، بأسعار في منتناول الجميع تبدأ من 5 جنيهات.

الحديقة المركزية

الحديقة المركيزية واحدة من أمكاكن الخروجات بمحافظة دمياط، خاصة للشباب والأطفال، وتتميز بالهواء الطلق والمساحات الواسعة من الحدائق الخضراء، وتقع على مساحة 222577 مترمربع، وتم افتتاحها عام 2009، وبها مكان مخصص للأطفال، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، بحسب موقع الحدائق الترفيهية.

شواطئ رأس البر

ويمكن الاستمتاع بالجلوس أو السير على شواطئ مصيف رأس البر دون دفع جنيهًا واحدًا، وتشهد شواطئ رأس البر إقبالًا من الأهالي خلال فترة الصيف.

مسجد عمرو بن العاص

ويعد مسجد عمرو بن العاص من الآثار الإسلامية الشهيرة بدمياط، أنشأه المسلمون بعد فتح المدينة عام 21 هجرية، وبه أعمدة يعود تاريخها للعصر الروماني، ويطلق عليه مسجد الفتح نسبة إلى الفتح العربي وأنشأه الصحابي المقداد ابن الأسود.

منطقة تل الدير الأثرية

تعد إحدى أهم المناطق الأثرية في محافظة دمياط، وبها عدة توابيت بداخلها قطع أثرية، وفي عام 2019 تم اكتشاف 7 عملات ذهبية لعصور الأباطرة الرومان مثل فوكس وهرقل وقسطنطين.

واكتشفت منطقة تل الدير الأثرية عام 2007 وتقع على مساحة 8 أفدنة بجوار المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة.

بحيرة المنزلة

بحيرة المنزلة من أكبر وأهم البحيرات الطبيعية، وتتميز بتربتها الخصبة، ويمكن زيارتها مجانًا والاستمتاع بمياهها والمراكب التي تسير فيها، وإذا كنت من هواة الصيد يمكن الاستمتاع بصيد الأسماك بها.