الحوار السوداني: تكوين مُفوضيّة مُستقلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

أكدت ورشة الحوار السوداني - السوداني، تحت شعار «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع»، أنّه يتطلب إجراء انتخابات حُرة ونزيهة تكوين مُفوضيّة مُستقلة على أن تُجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.

وتُعيّن الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكل المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات، بدءًا من إجراء مشاورات حول قانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم اجازته والإشراف على عملية الانتخابات من إعداد السجل الانتخابي إلى إعلان نتيجة الانتخابات.

وترتيباً على ما تقدم، أصدر المشاركون بالورشة وثيقة التوافق السياسى والوثيقة الحاكمة للفترة الإنتقالية، وتشكيل تنسيقية القوى الوطنية الديموقراطية كجسمٍ جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في هذه الورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديموقراطي.