الحوار السوداني: تكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الوصول للانتخابات

أوضحت ورشة الحوار «السوداني- السوداني»، تحت شعار «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع»، أن هناك متغيرات كبيرة فى الواقع السياسي السوداني أهمها إعلان المكون العسكري انسحابه من العملية السياسية في شهر يوليو 2022، والتشظي الذى أصاب القوى السياسية، لذا فإن ورشة العمل توصلت إلى إقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات فى تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديموقراطى، وهى فى مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الإنتقال للوصول إلى الإنتخابات، وتكوين حكومة منتخبة.

وللوصول إلى ذلك، فإن ورشة العمل اقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء، ليتكون من مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة، دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسى الحزبى.

وتوصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية، مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.

وفيما يتعلق بالقوات النظامية، يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كل القوى السياسية والمجتمعية، ولا تتدخل في الشأن السياسي، بما فى ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وبالنسبة لمهام الحكومة الإنتقالية، فقد تم التوافق على برنامج واقعي تنفذه الحكومة الانتقالية، بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديموقراطي.