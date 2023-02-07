متحدث «الصناعة» لـ عزة مصطفى: نسعى للتسهيل على أصحاب المنشآت الصناعية

كشف ياسر جابر، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، التيسيرات التي تقدمها الوزارة، لأصحاب المنشآت الصناعية، في إطار خطتها للتسهيل على المصنعين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إذ ذكر أن الوزير ألزم هيئة التنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات عند المتابعة السنوية.

ضرورة التسهيل على أصحاب المنشآت الصناعية

أضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، شدد على ضرورة التسهيل على أصحاب المنشآت الصناعية أثناءعملية المتابعة السنوية، الذي يتم بشكل سنوي من المصانع مع هيئة التنمية الصناعية، مستدركا أن أي منشأة صناعية كانت تنفذ الأمر.

كل دول العالم تسعى في الوقت الحالي لجذب استثمارات جديدة

وعن سبب إقبال الوزير على مثل هذه القرار، أوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، أن هذا الأمر كانت تأتي منه شكوى، ولم يكن اعتراضا على الإجراء، لكن على موضوع كثرة المستندات، مشيرا إلى أن تيسيرات للمستثمرين من خلال الخريطة الصناعية التي تم طرحها، كما أن كل دول العالم تسعى في الوقت الحالي لجذب استثمارات جديدة.