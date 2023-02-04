«الأمم المتحدة» لقناة القاهرة الإخبارية: تطوير الصناعة على رأس أولويات التعاون مع مصر

أكد أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بالقاهرة، أنّ المنظمة تركز أهدافها على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة التي تستهدف أن تحقق الرخاء المجتمعي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنمية الصناعية تعزز مجال النمو في مصر.

17 هدفًا لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالشرق الأوسط

وأضاف «رزق»، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنظمة تركز على مجالات الصناعة والابتكار، مشيرا إلى أن لديها 17 هدفًا لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالشرق الأوسط بخلاف تطوير البنية التحتية للمصانع.

تعاون كبير بين الحكومة المصرية و«اليونيدو»

وأوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بالقاهرة، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الحكومة المصرية و«اليونيدو»، ويأتي تطوير الصناعة على رأس أولويات التعاون مع مصر، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الحرارية الذي يعد من أبرز الجهود الحالية لـ«اليونيدو» بالمنطقة، لافتًا إلى المنظمة الأممية تسعى لدمج التكنولوجيا الرقمية بالقطاع الصناعي والعمل على تنمية مهارات العاملين بالصناعة.