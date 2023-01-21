وزير الصناعة: فرص كبيرة أمام دوائر الأعمال الهندية للاستثمار في مصر

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بسفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة حيث استعرض اللقاء كافه أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندي على حد سواء.

تناول اللقاء أيضاً بين الجانبين، عددًا من الموضوعات والملفات الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وزير التجارة يدعو الهند لضخ استثمارات في مصر

قال الوزير إن اللقاء أكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين في تعزيز أطر التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي المشترك بين مصر والهند وبما يدعم خطط وجهود التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.

أشار سمير إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري أمام دوائر الأعمال الهندية، لا سيما في مجالات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن دولة الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذه المجالات.

حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند

وأوضح الوزير، أن حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بلغ خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار منها 723 مليون دولار صادرات مصرية، وتبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات، وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الكبيرة لدولة الهند في مختلف القطاعات الإنتاجية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

أكد أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً إلى حرص الهند على الاستفادة من السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات الهندية لأسواق دول القارة الأفريقية والشرق الأوسط وقارة أوروبا.

وأشار جوبتيه إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية بكلا البلدين لفتح قنوات للتواصل والحوار المشترك بين مجتمعي الأعمال بمصر والهند، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية لا سيما وأن هناك فرص وآفاق تصديرية متميزة بالسوقين المصري والهندي.