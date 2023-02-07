عاجل.. «تعليم القاهرة» تعلن مواعيد الكشف الطبي للشباب مرشحي مدير مدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد الكشف الطبي لمشروع الألف قائد، لتولي وظيفة مدير مدرسة، على أن يكون ميعاد الكشف الطبي الاثنين 13 فبراير للذكور في تمام الساعة السابعة صباحا، ويوم الثلاثاء 14 فبراير للإناث «بمقر مستشفى المعادي» فى تمام الساعة السابعة صباحا، والأربعاء 15 فبراير، احتياطي لمن تخلف من الذكور والإناث.

مواعيد المرشحين للكشف الطبي

وأكدت مديرية التعليم في القاهرة، أن ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بقطاع المعلمين، باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، مع انتقاء 1000 معلم ومعلمة من المميزين في التدريس، لتأهيلهم على أعلى مستوى، ليصبحوا في طليعة جيل المستقبل لمديري المدارس من شباب المعلمين.

وشدد مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، على مراعاة الصيام للمرشحين لتولي مدرسين المدرسة لمدة (12) ساعة قبل الحضور، ومسموح بتناول المياه فقط.

وفي سياق آخر، صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لبحث كل الاجراءات المتعلقة بالاستعدادات للفصل الدراسي الثاني.

التعامل مع حالات الكوارث والزلازل

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، عن أن الدكتور رضا حجازي، سيوجه المديريات التعليمية بتكثيف نشر التوعية بين طلاب المدارس حول كيفية التعامل مع حالات الكوارث والزلازل، مضيفا أن الاجتماع سيتناول كل الاجراءات والموضوعات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني، بما في ذلك الانضباط المدرسي وامتحانات نهاية العام لكل الصفوف الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء الفصل الدراسي الثاني 2023، السبت 11 فبراير، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.