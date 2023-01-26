«التعليم»: اجتماع عاجل مع مديري المدارس لمواجهة خطر الألعاب الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اجتماعٍ بالفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين المقبل، للتعرف على البرنامج التدريبي، وتفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابى بقيم الانتماء الوطنى لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس.

مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابٍ لها، أنّ المستهدف منه تدريب مديري المدارس لجميع المراحل، موجهًا مدير المديريات بالحضور والتنبيه على كل من مديري إدارات التعليم العام بالمديرية، ومديري إدارات التدريب، وموجهي عموم التربية الاجتماعية بالمديريات، بضرورة الحضور، علمًا بأنّه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي، خلال الفترة من يوم الأربعاء 1 فبراير المقبل وحتى الخميس 9 من الشهر نفسه، طبقًا لظروف كل مديرية لمدة يومين.

برنامج تدريبي لمديري المدارس

وأكدت الوزارة أن يكون التدريب تحت إشراف المديريات المباشر، وبالتنسيق مع مديري إدارات التدريب بالمديرية، وتوجيه التربية الاجتماعية على أن يتم موافاة الوزارة بخطة التنفيذ الخاصة بكل مديرية بموعد أقصاه نهاية فبراير المقبل.