مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة: البورصة التركية تواصل النزيف بعد الزلزال

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن البورصة التركية تواصل النزيف بعد الأوضاع الحالية بعد الزلزال، كما أن الليرة التركية حاليا عند 18.83 دولار، وهي تحظى بدعم مفتوح جدا من خزينة البنك المركزي التركي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، «احتياطات البنك المركزي التركي دائما تمشي بسياسة متبعة منذ أشهر، تحاول من خلالها تثبيت الصرف من قبل الإدارة الاقتصادية التركية، كما أن حاليا سعر الصرف الطبيعي والمعقول الذي تطالب به الشركات التركية المصدرة على الأقل 22 أو 23 ليرة للدولار الواحد».

110 مليارات دولار عجز

وتابع: «وضع الليرة يؤدي إلى أضرار بالنظام الاقتصادي بالبلاد والشركات التي تصدر، وتؤدي إلى تراجع الميزان التجاري الخارجي، ففي تركيا هناك عجز تجاري برقم قياسي، وهي عند 110 مليارات دولار، وأحد أسبابه أن البنك المركزي التركي يضبط سعر الليرة ولا يجعلها منافسة بالنسبة للشركات المصدرة؛ التي تتعرض لتضخم كبير جدا في تركيا».

الشركات التركية تواجه صعوبات في التصدير

واستطرد: «يصعب على الشركات التركية الآن أن تصدر، وأصبح الاستيراد هو الجاذب أكثر بالنسبة للتجار الأتراك، وأصبحوا يميلون نحو التجارة عبر الاستيراد من الخارج، وهو أساسا يضر بالنظام المعلن في البلاد، كما أن البورصة التركية تواصل النزيف في الوقت الحالي».