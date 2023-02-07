باحث زلازل لقناة الحياة: ما حدث في تركيا وسوريا نادر.. والهزة الثانية قوية

أكد الدكتور أحمد فريد منصور الباحث بالشبكة المصرية للزلازل، أن السبب الرئيسي في الدمار الذي وقع في تركيا وسوريا هو قوة الزلزال باعتباره ضحلا.

الزلزال كان بداية لزلزال آخر

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الزلزال كان بداية لزلزال آخر في الوقت الذي توقع فيه الأهالي أن الهزة الأولى هي الهزة الأساسية، بينما كانت الهزة الثانية القوية.

وأشار إلى أن بعض مواطني سوريا، أرسلوا أبناءهم للحضانة بعد حدوث الزلزال، مؤكدًا أن منطقة سوريا على حد تكتوني فوق حزام الزلازل، وتسبب ذلك في نتائج كارثية للزلزال الثاني، لافتًا إلى أن الزلزالين وقعا بفارق 9 ساعات كاملة.

المنطقة تشهد أحداثا زلزالية كبيرة

واعتبر أن ما حدث في سوريا وتركيا، حدث نادر، وأنه كانت هناك طاقة كبيرة كانت مخزنة وظهرت في الزلزال، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة، تشهد أحداثا زلزالية كبيرة، مؤكدًا أنها موجودة على حدين تكتونيين، أحدهما الحد الشرقي الأناضولي، والحد الشمالي الأناضولي.