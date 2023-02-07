أحمد موسى: طول عمرنا بنشجع كورة وما يحدث حاليًا لا علاقة له بالرياضة

شدد الإعلامي أحمد موسى، على مسئوليات جميع الجهات المختصة بالرياضة في مصر، «اتحاد الكرة، وزارة الرياضة، الأعلى للإعلام، لجنة الانضباط»، مؤكدًا أن هذه المؤسسات عليها دور ومسئوليات من أجل الحد من تجاوزات الأشخاص على القنوات والبرامج الرياضية مؤخرًا في مصر.

ما يحدث الآن ليس له سابقة على الإطلاق في تاريخنا الرياضي

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، قائلًا: «طول عمرنا بنشجع كورة ومفيش تجاوزات ولكن ما يحدث الآن غير مألوف في الوسط الرياضي»، مؤكدًا أن ما يحدث الآن ليس له سابقة على الإطلاق في تاريخنا الرياضي.

وأكد موسى أهمية اجتماع المجلس الأعلى للإعلام اليوم مشيرًا إلى أن هناك اجتماعين غدا الأربعاء والخميس لمناقشة التجاوزات، من أجل إصدار مجموعة من القرارات التي من شأنها الحد من التجاوزات التي نراها مؤخرًا على بعض القنوات الرياضية.

ما يحدث الآن غير مألوف نهائيا

وأشار أحمد موسى إلى أن كل مشجع منتم يريد لفريقه الفوز، ولكن في النهاية الجميع يحترم الآخر وهذا ما كنا عليه من سنوات، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن غير مألوف نهائيا، مشددًا على أهمية قيام كل مسئول بدوره للحد من تجاوزات الآخرين، ومن يتخاذل يصبح مسئولا أمام المجتمع.