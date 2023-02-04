أحمد موسى: الأهلي حقق برونزية مونديال الأندية أكثر من مرة.. «عندنا منها كتير»

أشاد الإعلامي احمد موسى، بتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية المقامة في المغرب، قائلا: « الأهلي من قبل حقق البرونزية، وعندنا منها كتير، الأهلي لازم بقى يلعب في النهائي، هي ليه الناس مستغربة أن الأهلي ممكن يفوز على الريال، ويصعد للنهائي، ويغير بقى الألوان ويبقى عندنا ذهب أو فضة من البطولة، انهاردة الإعلام الدولي، يتحدث عن النادي الأهلي وريال مدريد، وهذا يكفي، الريال هيوصل بكرة المغرب، استعدادا لمباراة الأهلي، الأهلي قبل كده كسب الريال، وفي الآخر هنلعب كرة قدم أمام بطل أوروبا وأفضل نجوم العالم، كمان الأهلي عنده لاعيبة كبيرة ومدرب كبير وداهية، كولر ده داهية كبيرة، الأهلي انهاردة وادخ فريق سريع جدا وجامد جدا».

أحمد موسى: الشناوي شال كتير في الماتش

وأشاد موسى، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، بقدرات الحارس محمد الشناوي، في الحفاظ على شباكه نظيفة في الشوط الأول، قائلا: «الشناوي شال كثير.. لكن دائما لا ننسى القاضية، وفعلها أفشة، محمد مجدي بيه أفشة، كما فعلها من قبل، القاضية ممكن، كرة إيه، في الأمتار الأخيرة من المباراة الفريق الأمريكي عنده حاجة صعبة جدا ومستويات كبيرة وسرعات ومهارات كبيرة».

موسى: الأهلي عامل حالة كبيرة في المغرب

وتابع: «الأهلي عامل حالة كبيرة في المغرب، ومن هنا أوجه التحية والتقدير للجماهير المغربية والإدارات هناك ورئيس الاتحاد المغربي، والمدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، وزيارة بعثة النادي الأهلي، وهناك اهتمام كبير من المغاربة بالنادي الأهلي، المغرب لم ينس ما قدم الجمهور المصري له في كأس العالم والتشجيع والدعم الكبير له، ملعب المباراة على آخره علشان يشجعوا النادي الأهلي، وكأن النادي الأهلي يلعب في القاهرة مش في طنجة، هي دي علاقة الشعوب العربية مع بعضها».