أحمد موسى: لقاء ريال مدريد دعاية كبيرة للأهلي.. والإعلام الدولي يتغزل في الاحمر

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن صحيفة ماركا الإسبانية، أكبر الصحف الرياضية الإسبانية وصفت مواجهة الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية المقامة بالمغرب بمباراة القرن، لكونها تجمع نادي القرن في أوروبا ونظيره الأفريقي.

130 مليون متابع لصفحة ريال مدريد الإسباني

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 130 مليون متابع لصفحة ريال مدريد الإسباني على مواقع التواصل، وشاركوا منشورًا عبر صفحتهم عن مباراتهم المرتقبة أمام أبناء القلعة الحمراء، ما يعني أن هناك دعاية كبيرة لمتصدر الدوري المصري في الموسم الحالي.

5 غيابات عن ريال مدريد أمام الأهلي

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 5 من كبار اللاعبين في ريال مدريد لن يشاركوا أمام الأهلي يوم الأربعاء المقبل، وقد يضاف إليهم الحارس كورتوا، ما قد ينتج عنه مفاجأة في اللقاء.

واختتم أحمد موسى أن الإعلام الدولي يتغزل في ملك أفريقيا -النادي الأهلي- وهو ما لا يرضي الكثيرين، موضحا أن الأهلي سيظل حديث الإعلام الدولي حتى الجمعة المقبل.