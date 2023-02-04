أحمد موسى عن تأهل الأهلي لنصف مونديال الأندية: «دائما القاضية تأتي من أفشة»

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي على تأهله لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالمغرب، بعد الفوز على فريق سياتل الأمريكي، بهدف دون لمحمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي قدم مباراة قوية أمام الفريق الأمريكي، حيث تقاسم الفريقان على مجريات اللقاء، قائلا: «ودائما القاضية تأتي من أفشة في التوقيت المثالي في الدقيقة 87 والمباراة كانت ذاهبة للوقت الإضافي، رغم إن الفريق الأمريكي يمتلك مهارات كثيرة».

أحمد موسى: فزنا على ريال مدريد من قبل

وتابع: «فيه ناس خرجت بعد مباراة أوكلاند سيتي وفوز النادي الأهلي، قالوا إن الأهلي كان بيلاعب فريق مدرسة، طب النهاردة هتقولوا إيه يواجه فريق كلية؟، الأهلي يواجه ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل بعد التأهل لنصف النهائي للبطولة، وإحنا فوزنا على الريال من قبل، ومفيش ما يمنع من الفوز عليه تاني، إيه المشكلة في أن الأهلي يفوز على ريال مدريد».

موسى: أفشة وش السعد ورجل المباراة النهاردة

وواصل: «أفشة وش السعد ورجل المباراة النهاردة، الأهلي ممكن يكون في نهائي كأس العالم، وكمان يبقى بين الأهلي والهلال السعودي، وياله من نهائي، مش لازم نستبعد حاجة في كرة القدم، في إرادة قوية وكمان الأسطورة الأهلاوية موجودة وهو الكابتن الخطيب».