تحقيقات حادث سوق العبور اليوم: مصرع سائق ميكروباص وإصابة 8 ركاب

انتهت النيابة العامة من معاينة حادث سوق العبور اليوم، الذي أسفر عن مصرع سائق وإصابة 8 ركاب بإصابات بالغة، نقلوا إثرها إلى مستشفى السلام عقب الحادث.

وتبين من المعاينة أنّ الميكروباص الطائش تعرض للتدمير بشكل كل، وسقط محرك الموتور على الأرض من قوة التصادم التي نتج عنها حادث سوق العبور اليوم.

خبراء المرور يحصرون تلفيات حادث سوق العبور اليوم

وحصرت اللجنة الفنية المشكلة من خبراء المرور الخسائر التي تعرضت لها السيارات الأربعة في حادث سوق العبور اليوم، وتبين وجود تلفيات كبيرة في 3 سيارات ملاكي من الحادث الحادث الناتج عن السرعة الزائدة على طريق «بلبيس - السلام»، وتحديدًا بالقرب من سوق العبور، وأنّ جهات التحقيقات اتخذت إجراءات قانونية عدة في حادث سوق العبور اليوم، بعد أن تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بوقعه.

حادث سوق العبور اليوم: وفاة سائق وإصابة 8 من الركاب

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن حادث سوق العبور اليوم، نتج عنه وفاة السائق «وليد.م»، وهو سائق السيارة الميكروباص الطائش التي تعرضت للتدمير بشكل كامل، بينما نجا الركاب من موت محقق بسبب قوة التصادم الذي كان في مقدمة السيارة وساهم ذلك في وفاة السائق في حادث سوق العبور اليوم، واستمعت النيابة لأقوال عدد من المارة الذين تصادف وجودهم في مكان الحادث.

رفع آثار حادث سوق العبور

وأوضحت التحقيقات أجهزة الأمن وخاصة المرور قامت برفع آثار حادث سوق العبور اليوم، وأعادت حركة المرور إلى طبيعتها، كما تم نشر الدوريات المرورية على الطريق، لسحب الكثافات المرورية وضبط السائقين المخالفين للوائح الإنضباط والقيادة ومنها السرعة الزائدة والقيادة دون رخصة.