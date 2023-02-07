إعادة الحركة على طريق «بلبيس- السلام» بعد إصابة 8 في انقلاب ميكروباص

تمكنت أجهزة المرور بمحافظة القليوبية من إعادة الحركة لطبيعتها على طريق «بلبيس- السلام» في اتجاه مدينة الخانكة، إثر وقوع حادث تصادم وانقلاب ميكروباص على الطريق وإصابة 8 أشخاص، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة، والاستعلام عن حالة المصابين لاستجوابهم حول الحادث، وطلبت تحريات المباحث.

انقلاب ميكروباص على طريق «بلبيس- الخانكة»

وشهد طريق «بلبيس- السلام» في اتجاه مدينة الخانكة، بمنطقة تابعة لمدينة العبور، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى السلام بالقاهرة، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.

إصابة 8 أشخاص

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق «بلبيس- السلام» في اتجاه الخانكة، بمنطقة تابعة لمدينة العبور.

وانتقل ضباط مرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى السلام بالقاهرة.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتجنيب السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.