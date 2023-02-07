تفاصيل حادث تصادم 4 سيارات على طريق بلبيس- السلام.. «الميكروباص بقى صفيح»

على بعد أمتار من موقف العاشر من رمضان، وقع حادث مروع بين 4 سيارات على طريق بلبيس - السلام، وتحول ميكروباص العبور إلى «كومة» من الصفيح، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق، ويدعى «وليد.م » بينما أصيب 8 بجروح بالغة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأظهرت الصور حجم الكارثة.

معاينة النيابة العامة

النيابة العامة انتقلت إلى مكان حادث ميكروباص العبور، وأجرت المعاينة، وتبين وجود تلفيات ضخمة في 4 سيارات، بينما دمر الميكروباص، وسقط الموتور على الأرض من قوة التصادم مع السيارات الأخرى قبل موقف العاشر من رمضان.

وقررت النيابة انتداب لجنة فنية هندسية من خبراء المرور لمعاينة الحادث وإعداد تقرير فني عن أسباب حدوثه وفحص السيارات التي تعرضت للأضرار.

التصريح بدفن السائق

وصرحت بدفن السائق المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الطب الشرعي، كما استعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين من مستشفى السلام بالقاهرة حتى يتسنى لها سماع أقوالهم عقب تماثلهم للشفاء.

واستمعت النيابة العامة لرواية 4 من شهود العيان على الحادث الذين أقروا أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة، وأن أحد السائقين فشل في السيطرة على عجلة القيادة فاصطدم بباقي السيارات ونتج عن ذلك وفاة سائق وإصابة باقي ركاب الميكروباص الذي تعرض للضرر الأكبر.

شهود العيان

وأضاف شهود العيان على حادث ميكروباص العبور، أنهم أسرعوا في إسعاف المصابين عن طريق استدعاء سيارات الإسعاف ومساعدة المصابين في الخروج من الميكروباص حتى وصلت الإسعاف ونقلتهم إلى المستشفى، كما أنهم اتصلوا بشرطة النجدة عقب وقوع الحادث وبعدها حضرت قوة أمنية إلى مكان الحادث وساهمت في إعادة حركة المرور ورفع حطام الحادث بعد نقل المتضررين من الحادث.