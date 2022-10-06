أسماء مصابي حادث طريق الإسماعيلية أمام سوق العبور: كسور وكدمات

حصلت «الوطن» على أسماء مصابي حادث طريق الإسماعيلية بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي أمام سوق العبور، ما أدى لانقلاب الميكروباص عدة مرات ونجح الأهالي والمسعفون في إخراج الركاب المصابين من السيارة ونقلهم لمستشفى السلام العام.

حالات الإصابات في حادث طريق الإسماعيلية

شاركت 7 سيارات إسعاف في نقل المصابين لمستشفى السلام العام من مصابي حادث طريق الإسماعيلية، أمام سوق العبور الذي أسفر عن 13 مصابًا بينهم أطفال وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وحالتهم تحسنت.

أسماء مصابي حادث طريق مصر الإسماعيلية

جرى نقل 13 مصابًا لمستشفى السلام، وهم عبد الرحمن نجيب، ومحمود حسن محمد، ومنة الله أحمد، وزياد مصطفى منير، وشهاب أشرف السيد، و خالد محمد أحمد، وإسلام جميل، ونبيهة سيد أحمد، وفاطمة مجدي عفيفي، وآخر مجهول، ونادية حمدي حسني، وصابر بيومي حسين، وهناء محمد رستم، وتراوحت إصاباتهم بين خلع في الكتف وكسور مختلفة، وجروح وكدمات وتحسنت حالتهم وعاد البعض إلى المستشفى بعد تلقي العلاج.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق «مصر - إسماعيلية» وجرى الدفع بـ 7 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 13 شخصًا تم نقلهم لمستشفى السلام، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شخصين في تصادم توك توك بملاكي بشبين القناطر

في سياق آخر، شهدت مدينة شبين القناطر حادث تصادم على طريق «شبين القناطر- كفر حمزة» بين سيارة ملاكي وتوك توك أسفر عن إصابة قائديهما، وجرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي مع توك توك، على طريق كفر حمرة أمام السجل المدني، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام الملاكي والتوك توك بسبب السرعة، وعدم وجود مطبات صناعية في المنطقة، رغم مطالبات الأهالي لكثرة الحوادث بعد رصف الطريق مؤخرًا.

أسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارة والتوك توك وتم نقلهما للمستشفى.