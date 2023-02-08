16 سيارة طعام متنقلة بتكلفة 4 ملايين.. مشروعات الشباب بالغردقة (صور)

أعدت أجهزة محافظة البحر الأحمر مشروع عربات الطعام المتنقلة، وذلك بهدف مساعدة الشباب في مشروع يوفر مصدر دخل ثابت ومضمون لتحسين الدخل في ظل دور الدولة لمساندة الشباب والسعي لتحسين مستوى الدخل المادي لهم توفير حياه كريمة بناء على توجيهات القيادة السياسية.

مشروع عربات الطعام المتنقلة بالغردقة

يقع مشروع عربات الطعام المتنقلة الذي افتتحه محافظ البحر الأحمر منذ ساعات، ضمن عدة مشروعات الاحتفال بذكرى العيد القومي للمحافظة بمنطقة عمارات مبارك 8 بشارع المطار جنوب مدينة الغردقة في مكان مناسب لا يعيق حركة المرور بالتنسيق مع قسمي التراخيص وإدارة المرور ومجلس المدينة وحي جنوب الغردقة.

يضم المشروع 16 سيارة طعام متنقلة بتكلفة 4 ملايين لتقديم مشروبات ومأكولات، بالإضافة إلى أماكن ترفيهية للأطفال وحمامات رجالي وحريمي.

عربات طعام بشكل حضاري تقدم مأكولات ومشروبات

تتيح عربات الطعام المتنقلة، متنفساً جديداً للأهالي من خلال منطقة طعام حضارية بشكل جديد، تحتوي على تنوع بالأطعمة والمشروبات بأسعار تناسب كل الفئات، وبمراقبة ومتابعة صحية وبيطرية.

توفير دخل ثابت للشباب

تضمن عربات الطعام المتنقلة تأمين مصدر دخل ثابت ومضمون لتحسين الدخل للشباب وتوفر فرص العمل للشباب والحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل المادي لهم.

تراخيص عربات الطعام المتنقلة

تحصل عربات الطعام المتنقلة على تراخيص من مجلس المدينة والحي طبقا لقانون لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، رقم 92 لسنة 2018، لتشجيع الشباب على العمل وضمان حقوقهم، ووضع ضوابط لتراخيص عربات الطعام المتنقلة.