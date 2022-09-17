رئيس مدينة رأس غارب: تخفيض أسعار عربات الطعام المتنقلة للشباب

أعلنت أجهزة مجلس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عن تخفيض أسعار عربات الطعام المتنقلة والتي خصصتها محافظة البحر الأحمر للشباب بأسعار مخفضة، وذلك بالتفاوض مع الشركة المصنعة للعربات على أن يتم دفع 50 % عند التعاقد والباقي على أقساط عند استلام العربة وذلك في ضوء المجهودات المبذولة من الدولة لدعم الشباب وتوفير حياه فرص عمل ومصدر دخل في ضوء مبادرة حياة كريمة.

عربات طعام متنقلة بالتقسيط للشباب

وأعلن اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر في بيان اليوم السبت، بأنه تم تخفيض أسعار العربات المتنقلة والتي تراوح سعرها ما بين 25.000 جنيه للعربات الصغيرة و45.000 جنيه و60.000 جنيه و80.000 جنية لعربات المأكولات وذلك لشباب المستحقين للمرحلة الأولى بحيث يتم الدفع بنظام 50% عند التعاقد والباقي على دفعات وذلك ضمن مشروع عربات الطعام المتنقلة في مدن محافظة البحر الأحمر بالتيسير على الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

عربات مجهزة للشباب

واجتمع رئيس مدينة رأس غارب مع مسئولي الشركة المصنعة للعربات وهي إحدى الشركات المصنعة للكرفانات وعدد من الشباب المتقدمين للحصول على عربة الطعام المتنقلة للمرحلة الأولى وجرى عرض نماذج للعربات المتنقلة والذي سيتم وضعها في ممشى شارع الإذاعة والذي سيتم العمل به وعمل توصيلات المياه والصرف والكهرباء لدعم الممشى وعربات الطعام لتوفي احتياجات رواد الممشى.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر خصصت عددا من عربات الطعام المتنقلة للشباب، وهي سيارات مجهزة تشمل أدراج لتخزين المواد الغذائية، وأرفف لتجهيز وعرض الطعام وخزان مياه وخزان للصرف، وتوصيلات كهربائية ومصابيح ضوئية داخلية وخارجية وإشارات ضوئية عاكسة، ومجهزة لتركيب تكييف وذلك على غرار شارع 306.