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أمين الأعلى لتنظيم الإعلام: نتابع ونرصد كل ما يجري على الساحة ونتصرف بالحكمة

كتب:

محمد أيمن سالم
10:54 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لم يتأخر في مواجهة أي تجاوزات، ويتابع ويراقب ويرصد كل ما يجري، لافتا إلى أن المجلس لا يريد أن يتدخل في الشأن الرياضي، ويحاول التصرف بمنتهى الحكمة، ليتيح الفرصة للمنظومة الرياضية لتعدل ذاتها.

الرياضة والإعلام

أوضح «فوزي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية dmc، أن المجلس مؤمن بعدة مبادئ منها أن الموضوع أساسه رياضي وليس إعلامي، متابعا «لو عالجنا المسألة إعلاميا دون الرياضة، فلن تحل المشكلة من جذورها، ولدينا 3 جهات بـ3 مسؤوليات، يجب أن يعملوا جميعا في ملف الإعلام الرياضي بتكامل وتنسيق كامل».

الأعلى لتنظيم الإعلام

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الإعلام الرياضي نشاط مهني، ولابد من ضبط السلوك المهني للكتاب والصحفيين والإعلاميين، من خلال نقابة الصحفيين والإعلامين، وكذلك وسائل الإعلام والصحافة التي تعد مسؤولية المجلس الأعلى، موضحا أن الضبط الرياضة للمسألة يكون من خلال الاتحادات المعنية ولجان القيم الرياضية التي تعالج الخلل الرياضي من الأندية والجماهير والتصريحات الرياضية.

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بقلم محمد أيمن سالم