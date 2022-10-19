رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

رئيس «الأعلى لتنظيم الإعلام»: «القاهرة الإخبارية» ستكون انطلاقة كبيرة

كتب:

أحمد البهنساوى
04:11 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
الكاتب الصحفي كرم جبر

الكاتب الصحفي كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قناة القاهرة الإخبارية، ستكون انطلاقة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك أهمية محلية وعربية ودولية، لظهور القناة في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة تقديم محتوى آمن وموجه بشكل تفاعلي، للشباب الذين يمثلون نصف مجتمعاتنا العربية تقريبا.

الشركة المتحدة تتجه إلى الرقمنة

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة رسائل وقضايا ينتظر من قناة «القاهرة الإخبارية» تحقيقها، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ الذي يمثل نقلة مهمة لمصر، لافتا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تتجه إلى الرقمنة للاستفادة من الثورة التكنولوجية الهائلة، بحسب تعبيره.

وأشار «جبر»، إلى أن أهمية ظهور القناة محليا، تتمثل في أن الإعلام في مصر يواجه تحديات كبيرة، أهمها التحديات التكنولوجية، واللحاق بثورة التطورات التكنولوجية المذهلة، وهذه تحتاج مؤسسة لها إمكانات فنية وبشرية ومادية كبيرة، وهو ما تمتلكه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فستكون انطلاقة كبيرة.

يجب تقديم رسالة إعلامية تتوافق مع الشباب

وطالب «جبر»، بأن يكون المحتوى آمن، ويختلف عن الرسائل الاعلامية التقليدية السابقة، قائلا: علينا التوصل إلى محتوى يتوافق مع القيم الدينية والأخلاقية في الوطن العربي، لأن المنصات الإلكترونية أصبحت تبث الكثير من المحتوى الذي يتعارض مع القيم والسلوك، أيضا يجب تقديم رسالة إعلامية تتوافق مع الشباب، خاصة أن من 40 إلى 50% من مجتمعاتنا العربية شباب، وبالتالي لابد أن يتفاعل المحتوى المقدم مع الشباب، لأن هذا الشباب الأكثر تواصلا مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

اقرأ المزيد:

كرم جبر: الصحافة الورقية مهددة.. وعلينا حمايتها بحلول غير تقليدية

كرم جبر: الشركة المتحدة أطلقت استراتيجية إعلامية وطنية جديدة

عميد «إعلام الأكاديمية العربية»: «القاهرة الإخبارية» تعزز مكانة مصر عالميا

4 معلومات عن آية كفوري بعد انضمامها إلى قناة القاهرة الإخبارية
بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.