رئيس «الأعلى لتنظيم الإعلام»: «القاهرة الإخبارية» ستكون انطلاقة كبيرة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قناة القاهرة الإخبارية، ستكون انطلاقة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك أهمية محلية وعربية ودولية، لظهور القناة في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة تقديم محتوى آمن وموجه بشكل تفاعلي، للشباب الذين يمثلون نصف مجتمعاتنا العربية تقريبا.

الشركة المتحدة تتجه إلى الرقمنة

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة رسائل وقضايا ينتظر من قناة «القاهرة الإخبارية» تحقيقها، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ الذي يمثل نقلة مهمة لمصر، لافتا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تتجه إلى الرقمنة للاستفادة من الثورة التكنولوجية الهائلة، بحسب تعبيره.

وأشار «جبر»، إلى أن أهمية ظهور القناة محليا، تتمثل في أن الإعلام في مصر يواجه تحديات كبيرة، أهمها التحديات التكنولوجية، واللحاق بثورة التطورات التكنولوجية المذهلة، وهذه تحتاج مؤسسة لها إمكانات فنية وبشرية ومادية كبيرة، وهو ما تمتلكه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فستكون انطلاقة كبيرة.

يجب تقديم رسالة إعلامية تتوافق مع الشباب

وطالب «جبر»، بأن يكون المحتوى آمن، ويختلف عن الرسائل الاعلامية التقليدية السابقة، قائلا: علينا التوصل إلى محتوى يتوافق مع القيم الدينية والأخلاقية في الوطن العربي، لأن المنصات الإلكترونية أصبحت تبث الكثير من المحتوى الذي يتعارض مع القيم والسلوك، أيضا يجب تقديم رسالة إعلامية تتوافق مع الشباب، خاصة أن من 40 إلى 50% من مجتمعاتنا العربية شباب، وبالتالي لابد أن يتفاعل المحتوى المقدم مع الشباب، لأن هذا الشباب الأكثر تواصلا مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.