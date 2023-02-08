أمشير يبدأ رسميا اليوم ويستمر لمدة شهر من الزعابيب.. تعرف على سبب تسميته

بدأ اليوم الأربعاء الشهر السادس من التقويم القبطي في مصر القديمة «أمشير»، والذي يصل عدد أيامه إلى 30 يوما، وينتهي في 9 مارس، ومعروف شعبيًا بـ «أبو الزعابيب، ومشير، ومشرشر»، وشهر أمشير مشهور بهبوب الرياح الشديدة والتقلبات الجوية، التي تصاحبها الرمال والأتربة وبرودة الجو الشديدة.

كانوا يطلقون على الشهر أيضًا «رياح برد العجوز»

ويرجع اسم شهر أمشير، اسم إله الرياح لدى قدماء المصريين «ميشير»، وكانوا يطلقون على الشهر أيضًا «رياح برد العجوز».

ويأتي شهر أمشير بعد شهر طوبة مباشرة، حيث لا يختلف في خصائصه كثيرًا عن الأخير، سوى في هطول الأمطار، نتيجة لزيادة نشاط الرياح الشتوية خلاله، ويصاحبها برودة شديدة، وتبدأ الرياح في تغيير اتجاهاتها خلال الأيام الأخيرة من طوبة، استعدادًا لدخول شهر أمشير.

مظاهر جوية خلال شهر أمشير

وتغير الرياح اتجاهاتها خلال شهر أمشير وتتبدل، فبعد أن كانت الرياح شمالية شتوية يصاحبها الأعاصير أحيانًا، تهب من الجنوب مع نهاية الشهر، كما تختلف الرياح في طبيعتها من باردة إلى الرياح الساخنة، التي تسبب نضج الزرع.