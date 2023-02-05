«زعابيب أمشير» تنعش مبيعات البطاطين.. و«الغرف التجارية»: تبدأ من 100 جنيه

يشهد فصل الشتاء، وخاصة أمشير انحفاضا في درجات الحرارة، ما يزيد سؤال المواطنين عن أسعار البطاطين في الأسواق، تزامنا مع تزايد شده البرودة.

إقبال المواطنين على شراء البطاطين

وفي جولة لـ«الوطن » بمنطقة شبرا الخيمة، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن إقبال المواطنين على شراء البطاطين يزداد كل عام عن العام الذي يسبقة، وذلك نتيجة التغيرات المناخية التي تجعل فصل الشتاء أشد برودة.

وقال أحمد صادق مدير مبيعات إحدى شركات المفروشات، إن الاقبال على شراء البطاطين من جانب المواطنين بدأ قبل انتهاء فصل الشتاء، إذ يفضل المواطن المصري دائما الاستعداد لاستقبال المواسم قبل قدومها بفترة، ويزداد الإقبال قبل بدء فصل الشتاء مباشرة وخلاله.

وأضاف أن هناك العديد من أنواع وأشكال البطاطين، إذ تطرح الأسواق حاليا بطاطين مناسبة لجميع الفئات العمرية منها الأطفال الذين يفضلون رسوم الكرتون والألعاب التي توضع عليها.

وتابع أن أسعار البطاطين تختلف حسب المقاس والوزن فقد بلغ سعر البطانية 2 كيلو 320 جنيها، والـ3 كيلو 420 جنيها، والبطانية الـ5 كيلو سجلت 650 جنيها، بينما تتراوح أسعار البطاطين داخل أسواق الجملة بين الـ65 لـ110 جنيهات.

ثبات أسعار البطاطين في الأسواق

ومن جهة أخرى، قال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، لـ«الوطن»، إن سعر البطانية يتوقف على نوعها ووزنها وخامتها والأسعار في المجمل، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ5000 جنيه، مضيفا أن الأسعار في الأسواق ستشهد ثباتا خلال الفترة المقبلة.