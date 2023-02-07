خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة في المحافظات مع بداية أمشير

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات، أعلنتها خبراء هيئة الأرصاد الجوية حيث تعرض البلاد إلى سقوط أمطار حتى يوم الاثنين المقبل 13 فبراير، بالتزامن مع الأسبوع الأول من شهر أمشير، حيث تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة على لاسيما في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة في المحافظات، أوضح بيان الأرصاد تعرض المحافظات يوم الخميس 9 فبراير سقوط أمطار على السواحل الشمالية نسبة تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح على جنوب سيناء.

وعن فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة 10 فبراير في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على أن تكون خفيفة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة.

خريطة سقوط الأمطار

فيما جاءت خريطة سقوط الأمطار يومي السبت 11 فبراير والأحد 12 فبراير على محافظات مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% مع نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن فرص سقوط الأمطار يوم الاثنين 13 فبراير تشير التوقعات إلى تكون محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، على أن تشهد القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشاط للرياح.