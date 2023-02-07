متى يبدأ شهر أمشير «أبو الزعابيب» بحسب التقويم القبطي؟ باق ساعات

موعد بداية شهر أمشير، يتطلع إلى معرفته العديد من الأشخاص خاصة المزارعين لحسابات المحاصيل الخاصة، ومن المتعارف عند بدايته أن تنتشر الرياح في العديد من المناطق، وتتبدل اتجاهات الرياح فتهب من الجنوب بعد أن كانت شمالية شتوية مع أعاصير أحيانًا، وتتبدل برودتها إلى الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها.

وفي السطور التالية، نعرض موعد بداية شهر أمشير، وفق التقويم القبطي.

موعد بداية شهر أمشير

يأتي موعد بداية شهر أمشير يوم 8 فبراير، حيث يكون يوم 7 فبراير موعد نهاية شهر طوبة، ويستمر حتى 9 من شهر مارس المقبل.

طقس شهر أمشير

يكثر في شهر أمشير تساقط أوراق الأشجار بسبب الرياح.

رياح هذا الشهر لها فوائد فهي تجعل السنابل التي لم تمتلأ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.

يشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة لذا سمي بهذا الاسم.

نهاية فصل الشتاء 2023

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