بايدن: توفير 12 مليون وظيفة جديدة للأمريكيين.. والأسعار تتراجع

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاب الاتحاد، وذلك أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي وتناول عددا من الأمور المهمة خلال حديثه عن حالة الاتحاد الأمريكي.

التضخم في أمريكا يتقلص والأسعار تتراجع

وتحدث بايدن عن جهوده في مكافحة البطالة، مؤكدًا أن معدل البطالة بلغ 3.4% وهي النسبة الأقل منذ 50 عاما، معلنًا توفير 12 مليون وظيفة جديدة للأمريكيين وأن إدارته تعمل على توفير الوظائف للأمريكيين بدلا من تصديرها.

وأشار إلى أنه يعمل على بناء الاقتصاد ودعم الطبقة الوسطى، مؤكدًا أن التضخم في أمريكا يتقلص والأسعار تتراجع، لافتًا إلى أنهم اعتمدوا قانون لصناعة الرقائق الإلكترونية ضمن 300 تشريع تمت الموافقة عليه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القانون الجديد سيوفر مئات الآلاف من الوظائف للأمريكيين.

قانون خاص بالبنية التحتية

وأكد بايدن أنهم اعتمدوا قانونا خاصا بالبنية التحتية وحظي بدعم الحزبين، معتبرًا أن قانون البنية التحتية يخدم جميع الأمريكيين، مشددًا على أن مواد البناء الخاصة بالبنية التحتية يجب صناعتها في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنهم يعملون على وصول الإنترنت السريع لجميع الأمريكيين.