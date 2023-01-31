«الجارديان»: بايدن ينفي نيته إرسال مقاتلات «إف-16» إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16، وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، سُئل بايدن عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم الطائرات لمساعدة أوكرانيا، أجاب الصحفيين بشكل مقتضب «لا»، بحسب صحيفة الجارديان.

القوات الروسية تنتهج أساليب وهجمات أقوى

وجاء هذا الرد المقتضب بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن القوات الروسية بدأت تنتهج أساليب جديدة ضد أوكرانيا من خلال هجمات أقوى لا تقاوم في شرق البلاد، وكان الرئيس الأوكراني استمر لمدة أسابيع في التحذير من أن موسكو تهدف إلى تصعيد هجومها على أوكرانيا بعد نحو شهرين من الجمود الفعلي، على طول خط القتال الأمامي الممتد عبر الجنوب والشرق.

وكان يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، ذكر أنّ أوكرانيا تعتزم الضغط من أجل شراء طائرات مقاتلة من الجيل الرابع مثل إف -16، بعد تأمين إمدادات من دبابات القتال الرئيسية الأسبوع الماضي، وأوضح متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أن الأمر سيستغرق من طياريها حوالي نصف عام للتدريب على مثل هذه الطائرات المقاتلة، وعلى الصعيد الميداني، تعرضت مدينة فوهليدير لقصف روسي بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن وفاة شخصين، بحسب بافلو كيرلينكو حاكم منطقة دونتسك، موضحا أنّ الهجمات الروسية تزايدت في منطقة أدفيفكا خلال الليل.

دفعة كبيرة في ملف إمدادات الأسلحة

وحصلت أوكرانيا على دفعة كبيرة في إمدادات الأسلحة، الأسبوع الماضي عندما أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة عن خطط لتقديم دبابات ثقيلة، منهية أسابيع من الجمود الدبلوماسي بشأن هذه القضية، وقال يوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني لرويترز، «العقبة الكبيرة القادمة ستكون الآن الطائرات المقاتلة».