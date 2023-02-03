الجمهوريون يطالبون بايدن بإسقاط منطاد التجسس الصيني

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مارجوري تايلور جرين، إن يجب على الرئيس جو بايدن، إسقاط منطاد التجسس الصيني على الفور، مضيفة في بيان عبر «تويتر»، إن رئيس الإدارة السابق دونالد ترامب لن يتسامح مع الكثير من الأشياء التي تحدث لأمريكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنها تتعقب منطادا التجسس الصيني حلق على ارتفاعات عالية فوق شمال البلاد منذ يومين، مشيرة إلى أن السلطات قررت عدم إسقاطه خوف من خطر الحطام المحتمل على الأشخاص على الأرض.

وحلق منطاد التجسس الصيني عبر كندا، وصولا إلى «ولاية مونتانا» الأمريكية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، أن منطاد التجسس الصيني، بحجم 3 حافلات، مشيرا إلى تحليقه حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من الحركة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدا عسكريًا

وأوضح رايدر، أن بلاده اتخذت إجراءات طارئة لحماية المعلومات السرية بمجرد اكتشاف منطاد التجسس الصيني.