بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد: أرفض التشكيك في قدرة أمريكا على سداد ديونها

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم ينفقون أموالا على الأدوية أكثر من أي دولة في العالم، مشيرًا إلى أن قانون تخفيض التضخم سيوفر الأموال لدعم قطاع الصحة، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيخفض تكلفة العلاج على المسنين، معتبرًا أن القانون سيكون أكبر استثمار في مجال التغير المناخي.

الرئيس الأمريكي يقترح مضاعفة الضرائب على الشركات الكبرى

وشدد بايدن، خلال إلقائه خطاب حالة الاتحاد داخل الكونجرس الأمريكي، على أنه يعمل لجعل الشركات الكبرى تدفع الضرائب المستحقة عليها، لافتًا إلى أنه اقترح مضاعفة الضرائب على الشركات الكبرى، نافيًا رفع الضرائب على الشرائح المتوسطة.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه يحاول توفير 500 ألف سيارة تعمل بالكهرباء، وتحدث عن التغيرات المناخية التي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية مواجهتها.

لن يتم المساس بالضمان الاجتماعي للمسنين

وتحدث بايدن عن أزمة سداد الديون الأمريكية، مطالبًا الكونجرس بالعمل لمعالجة أزمة الديون، رافضًا التشكيك في قدرة أمريكا على سداد ديونها.

وأشار بايدن إلى أنه لن يتم المساس بالضمان الاجتماعي للمسنين، مؤكدًا أنه أوقف الفواتير الطبية المفاجئة من أجل دعم المسنين، لافتا إلى أنهم أنفقوا مبالغ ضخمة لمحاربة السكري والسرطان والأمراض النفسية وأمراض أخرى، محذرًا من التنمر ومطالبًا شركات مواقع التواصل الاجتماعي بمنع التنمر والتوقف عن تجميع بيانات عن المواطنين الأمريكيين والأطفال.