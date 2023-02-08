إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات نسب بسوهاج

خلاف على النسب والخطوبة، دفع شابين بمركز طما بمحافظة سوهاج للشجار بالأعيرة النارية مع أعمامهما، ما نتج عنه إصابة 3 أشخاص، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد حدوث مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز طما.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، تم الانتقال لموقع الحادث، وتبين أنّ طرفي المشاجرة هما، «أحمد ر ا ا» 27 عامًا، سائق، مصاب بجرح قطعي متهتك بالعين اليمنى وجرح قطعي بإصبع إبهام اليد اليسرى، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونُقل لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وشقيقه «محمود ر ا ا» 17 عامًا، عامل بأجر، ويقيمان بدائرة مركز طما.

وإصابة «عطية ا ا م» 39 عامًا، عامل بأجر، برش خرطوش بالركبة اليمنى والساق اليسرى وجرح قطعي بالوجه، ونُقل لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وإصابة شقيقه «محمد ا ا م» 46 عامًا، عامل بأجر، بكدمة في الأنف، ويقيمان بدائرة مركز طما، وهما عمي الطرف الأول.

سبب المشاجرة خلاف على النسب

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول، فرد خرطوش محلي الصنع، وبسؤال الأربعة، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها، واتهم «عطية» ابن شقيقه «أحمد»، بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات زواج ونسب، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهمين

وأوضح أحمد منصور المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ عقوبة الضرب تصل إلى 3 سنوات سجن، ما لم تحدث عاهة مستديمة، فترك عاهة مستديمة يرفع العقوبة حتى 10 سنوات.