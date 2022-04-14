مشاجرة وإصابات بين زوج وشقيق زوجته بسبب خلافات النسب

انتهت جلسة صلح بين زوج وزوجته بمنزل والدها، لإنهاء الخلافات بينهما وعودتها لمنزل زوجها، بمشاجرة وإصابات بين زوجها وشقيقها، وصلت إلى إبلاغ قسم شرطة جهينة، ونقلهما إلى مستشفى جهينة المركزي، وإعداد تقارير طبية بإصابة كلا منهما.

الإخطار الأمني والمشاجرة بين الطرفين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج يفيد وجود بلاغ بمركز شرطة جهينة، بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

إصابة الطرفين وعمل تقرير طبي

وبانتقال قوة من وحدة البحث الجنائية برئاسة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بسوهاج إلى مكان الواقعة، تبين أنها بين كلا من «محمد ا ا م» 39 عاما، مصابا بكدمة وتورم بالعين اليمني، وفقا للتقرير الطبي المبدئى بمستشفى جهينة المركزي، ويقيم بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، طرف أول وبين شقيق زوجته «علاء ا ع ا» 28 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة مصاباً «اشتباه كسر وكدمه بالذراع الأيمن»، وفقا للتقريرالطبي المبدئى بمستشفى جهينة المركزى، ويقيم بدائرة مركز جهينة، طرف ثانى.

خلافات المصاهرة وراء المشاجرة

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المذكورة بكلا منهما «كدمة وتورم بالعين اليمنى»، للطرف الأول الزوج و«اشتباه كسر وكدمة بالذراع الأيمن» للطرف الثاني شقيق الزوجة، بسبب خلافات المصاهرة بينهما، والمستمرة منذ عامين، عمر زواج شقيقة الطرف الثاني بالطرف الأول، إذ اعتادا على الخلاف، حتى الخلاف الأخير منذ أيام، التى تركت الزوجة إثره منزل الزوجية، وهي حامل.

جلسة الصلح انتهت بتقارير طبية ومحضر شرطة

وأثناء جلسة صلح بين الزوجين بوجود أطراف من العائلتين، حدث مشادة كلامية بين الزوج وشقيق الزوجة، الذى تطور إلى مشاجرة بالأيدي، أدت للإصابات السابقة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.