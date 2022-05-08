مصرع عامل ذبحه نسيبه في سوهاج بسبب «خلافات النسب»

جلسة مصالحة عائلية بين زوج وزوجته، عقب غضبها وتركها منزل الزوجية والذهاب لمنزل والدها، أنهاها شقيقه بذبح زوجها بسلاح أبيض «سكين».

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج يفيد وصول المدعو محمود م ا ا 26 عاما موظف - ويقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي 00 مصابا «جرح قطعي بالرقبة» وفقا للتقرير الطبي المبدئي، للحالة وتوفي عقب وصوله ويرافقة أهليته.

شقيق المجني عليه يتهم صهر شقيقه بارتكاب الجريمة

وبسؤال شقيقه أفاد المدعو أحمد م ا ا - 36 عاما عامل - ويقيم بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج بإتهام المدعو محمد ع ا ا - 24 عاما عامل - ويقيم بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج و«شقيق زوجة المتوفى»، بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، مما نتج عنه إصابته ووفاته.

ترك الزوجة منزل الزوجية والخلافات العائلية وراء الحادث

وذلك بسبب وجود خلافات عائلية بينهما لقيام زوجة المتوفى بترك منزل الزوجية وحضوره لإعادتها للمنزل على أثر ذلك، حدثت مشاجرة بين المتوفى والمتهم فقام بالتعدي عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم

وقد تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين» وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.