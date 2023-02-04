رئيس جامعة القاهرة ينعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، عن عُمر ناهز 68 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله الصبر والسلوان، منوهًا بإنجازاته وجهوده الكبيرة ودوره البارز في فترة صعبة من تاريخ مصر المعاصر.

معلومات عن شريف إسماعيل

جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل شغل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018، وعمل قبلها وزيرا للبترول من يوليو 2013 وحتى سبتمبر 2015، وشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.